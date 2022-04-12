Роль Гагарина в освоении космоса отметили в NASA

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства отметило роль советского космонавта Юрия Гагаринав освоении космоса. Сообщение опубликовали в День космонавтики.

«Сегодня отмечается Международный день полета человека в космос в честь первого полета Юрия Гагарина в 1961 году и запуска первого шаттла в 1981 году», — написала пресс-служба нацуправления в Twitter.

День космонавтики ежегодно отмечается в России 12 апреля. В этот же день празднуется Международный день полета человека в космос, установленный в 2011 году Генеральной Ассамблеей ООН. Праздник появился в знак начала космической эры для человечества.

Российские космонавты уже поздравили жителей страны с праздником. Видеообращение записали находящиеся на МКС Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Они выразили благодарность всем, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса.

Особенно масштабно День космонавтики отметили в Королеве. На главной площади города провели концерт, на который приехали жители других округов Подмосковья.