«Снова наступило время первых». День космонавтики в Королеве отметили большим концертом

В честь Дня космонавтики 12 апреля на главной площади Королева провели праздничный концерт. В наукоград приехали жители Мытищ, Пушкино, Красногорска, Химок и других городов региона. Открыли День космонавтики символическим отсчетом, после которого, ровно 61 год назад, стартовал первый космонавт Земли — Юрий Гагарин.

Для города День космонавтики — особенный праздник. Именно наукоград является космической столицей России. Королевские предприятия десятилетиями трудятся для развития космической отрасли и освоения новых неизведанных просторов Вселенной. Традиционно жителей и гостей города прямо с МКС поздравили житель Королева Олег Артемьев и его коллеги, космонавты-испытатели Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Фото: пресс-служба городского округа Королев

«Начиная любимое дело, помните о космических высотах, воплощайте в жизнь самые смелые мечты и верьте: нет ничего невозможного», — сказал космонавт-испытатель Сергей Корсаков.

Для всех собравшихся провели театрализованную реконструкцию «Время первых». Она рассказывает о молодости гениального конструктора Сергея Павловича Королева, о подготовке к полету Юрия Гагарина и о том, каким трудным, но важным был их совместный путь к звездам.

Также со сцены гостей поздравили летчик-космонавт Елена Серова и депутат Государственной думы Сергей Пахомов.

«Снова наступило время первых. Мы всегда были и будем первыми в космосе. Я от всего сердца поздравляю вас с этой знаменательной датой, хочу пожелать вам всем космического здоровья и новых орбит. С праздником, дорогие друзья», — сказала летчик-космонавт, Герой России Елена Серова.

Источник фото: пресс-служба городского округа Королев

Этот день, день прорыва в космосе, который 61 год назад совершил Юрий Гагарин и совершили те люди, которые жили, трудились и работали именно здесь, в городе Королев. Они помогли своей работой, своими руками и мозгами нам, нашей стране стать первыми Сергей Пахомов Депутат Государственной думы

На главной площади собрались сотни человек, в том числе глава Королева Игорь Трифонов. Делегации из разных городов поддержали российских военных. Они выстроились перед сценой в букву Z и развернули большой триколор.

Источник фото: пресс-служба городского округа Королев

«Это великий праздник, мы его всегда встречаем. И всегда чтим Сергея Павловича Королева и Юрия Гагарина», — отметила одна из гостей праздника Ирина Платонова.

Со сцены всех присутствующих поздравили творческие коллективы города. А главной изюминкой праздника стало выступление Родиона Газманова и Александра Буйнова.

Источник фото: пресс-служба городского округа Королев

День космонавтики для меня — как День Победы. Это один из тех праздников, которые отмечают все народы бывшего Советского Союза — также, как Новый год, Рождество. Нас объединяют общие дела, общая история, которую пытаются исказить. <…> Объединяет нас и музыка, и песни. Мне очень приятно сегодня было видеть счастливые лица людей, в том числе молодых Александр Буйнов народный артист РФ

Праздничная программа «Время первых» была организована сразу на нескольких площадках города. Мероприятия посетило около 4500 человек, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Источник фото: пресс-служба городского округа Королев

Цветы к памятникам Королеву и Гагарину возложили сотрудники градообразующих предприятий, ветераны и молодежь, общественные организации и депутаты.

На Октябрьской улице развернули праздничную торговлю, гостей ждало выступление барабанщиков, фриджамперов, а также танцевальные флешмобы. Уличный музыкант играл возле Детской школы искусств современные композиции. Все желающие могли сделать фото с космонавтом и инопланетянином и отведать полевой кухни. На эко-сцене выступил Королевский духовой оркестр ЦДК им. М. И. Калинина.

Источник фото: пресс-служба городского округа Королев

Фильмы о космонавтике показали в Центральном парке в интерактивном павильоне. Для детей организовали интерактивные программы. Праздничный концерт «Время первых» прошел на центральной городской площади.

Фото: пресс-служба городского округа Королев