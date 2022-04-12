Россиян поздравили россиян с Днем космонавтики с МКС

Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики. Праздник отмечается в честь полета в космос первого человека — Юрия Гагарина.

Гагарин отправился на орбиту 12 апреля 1961 года.

«Дорогие друзья! 61 год назад наша страна сделала еще один шаг к познанию неизведанного, покорению Вселенной человеком. Началась новая страница истории — история пилотируемых космических полетов, и первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин», — сказал Артемьев в опубликованном Роскосмосом видео. Ролик разместил Матвеев в своем Telegram-канале.

Полет Гагарина, как добавил Матвеев, стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов, рабочих инженеров и конструкторов, он всему миру продемонстрировал превосходство отечественной науки и технологии.

«Мы первые благодаря Юрию Гагарину, и никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет», — отметил Корсаков. Он также выразил благодарность всем, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в начале апреля сообщил, что космическая отрасль России имеет достаточно компетенций для подготовки человека к полету на Луну и остальные планеты Солнечной системы.