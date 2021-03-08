Киев заявил о российском следе в «создании» ЛГБТ-подразделений в ВСУ

Украина нашла «российский след» в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ. Об этом сообщил «24 канал» со ссылкой на представителя Генштаба страны Богдана Сеника.

В этом году украинские социальные сети и СМИ писали о наборе представителей ЛГБТ, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц в одну из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины в качестве военных и специалистов.

Однако Сеник опроверг создание подобного подразделения и заявил, что сайт, имеющий отношение к сообщению о наборе ЛГБТ-военных, якобы имеет российский IP-адрес.

«Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил», — сказал Сеник.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко заявил, что закрытие на Украине оппозиционных телеканалов стало «ударом и потрясением» для России. Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля утвердил решение СНБО о санкциях против трех каналов. Эфирное вещание «112 Украина», NewsOne и ZIK прекращено. Тем не менее их репортажи доступны в YouTube.