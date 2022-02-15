«Рискуем ядерной войной с Россией». В США назвали Байдена виновником кризиса вокруг Украины

Виновником эскалации вокруг Украины является президент США Джо Байден, заявил американский политик, экс-конгрессмен Рон Пол. По его мнению, кризис строится на лжи лидера Штатов о неизбежном «вторжении» России в республику.

Свою точку зрения на происходящее он изложил в статье для Lewrockwell. В ней Пол, в частности, отметил, что ложные заявления Байдена подхватывают сотрудники его администрации. В конечном итоге, по его мнению, американская администрация рискует развязать ядерный конфликт, сообщило РИА «Новости».

Экс-конгрессмен добавил, что разведка США в этой ситуации занимается подстрекательством. А американские СМИ ведут себя корыстно и перестали воспринимать заявления силовиков критично. Он добавил, что журналисты не сообщают, что весь этот кризис и угроза серьезной войны стали результатом вмешательством США во внутренние дела Украины.

«Мы рискуем ядерной войной с Россией из-за чего? Границы Украины? Наверняка большинство американцев понимают, насколько это идиотизм», — добавил он.

По словам Пола, власти США «контужены» требованиями России о гарантиях безопасности.

«Это не наша борьба, но внешнеполитическая команда Байдена решила, что сейчас самое время ворошить осиное гнездо», — заключил он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что ответ России на отзывы США и НАТО по гарантиям безопасности будет опубликован в открытом доступе.