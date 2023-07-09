Мир 09 июля 2023, 09:50 Риски из-за поставок Украине кассетных бомб назвали в США Sky News: США рискуют потерять моральное превосходство из-за поставок кассетных бомб ВСУ РИА «Новости»

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Решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов демонстрирует, что ВСУ столкнулись со значительными трудностями во время контрнаступления. К такому мнению пришел корреспондент американского телеканала Sky News Марк Стоун.

«Передача этого оружия создает явные риски для гражданских <…> в будущем. Эхо войны от неразорвавшихся суббоеприпасов очевидно на бывших полях сражений по всему миру», — уточнил Стоун в опубликованном материале.

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По его словам, из-за поставки оружия, которое запрещено в большинстве стран мира, США рискуют потерять моральное превосходство над Россией. Он подчеркнул, что это решение — сигнал о том, что военные дела Украины идут «отнюдь не хорошо».

Стоун напомнил, что весеннее контрнаступление ВСУ так и не началось ни в апреле, ни в мае, а летом не задалось.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин счел передачу кассетных боеприпасов Украине военным преступлением.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на решение США напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии, Ирака, Ливии и преступлениях американских солдат в Афганистане и Сирии.