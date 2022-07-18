Риши Сунак победил в третьем туре выборов премьер-министра Великобритании
Кандидат на пост британского премьера Риши Сунак набрал 115 голосов в свою поддержку
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак снова вырвался в лидеры в третьем туре выборов британского премьер-министра. Он набрал 115 голосов, сообщило РИА «Новости».
На втором месте оказалась замминистра торговли Пенни Мордонт, которую поддержали 82 человека. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс с 71 голосом — третья.
Покинувший пост премьера Борис Джонсон призывал не поддерживать кандидатуру Сунака. СМИ связали его позицию с личной неприязнью. Якобы команда Даунинг-стрит винит экс-министра в свержении Джонсона и считает, что политик планировал это многие месяцы.
Кандидаты на должность премьер-министра Великобритании не захотели видеть уходящего с поста главы правительства в своей команде.