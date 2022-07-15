Джонсон призвал не поддерживать кандидатуру Сунака из личной неприязни

Уходящий в отставку Борис Джонсон попросил выбывших из гонки на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании политиков поддерживать любого кандидата, кроме бывшего канцлера казначейства страны Риши Сунака. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на свои источники.

«Борис Джонсон призывает выбывших кандидатов из гонки на пост лидера консерваторов поддерживать «кого угодно, кроме Риши», — написало издание.

Источники сообщили об убежденности Джонсона в том, что Сунак «не должен стать премьер-министром». Все дело в личных неприязненных отношениях.

«Все в команде Даунинг-стрит, 10 ненавидят Риши. Это личное. Это имеет враждебный характер. Они не осуждают Саджида Джавида [бывший глава Минздрава] за свержение Джонсона. Они винят в этом Риши. Они считают, что он планировал это на протяжении месяцев», — процитировала газета одного из спикеров.

По данным издания, уходящий в отставку премьер хорошо относится к кандидатуре главы МИД Лиз Трасс. Также он не будет против увидеть в своем кресле младшего министра по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт.

Ранее Джонсон заявлял, что публично не поддержит ни одного из кандидатов. Он объявил о том, что решил уйти с поста премьера на прошлой неделе. Такое решение было принято после ухода из правительства около 50 политиков. Также свои полномочия сложил и Сунак.