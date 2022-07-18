Кандидаты на пост премьера Великобритании отказались брать Джонсона в свою команду

Кандидаты на должность главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании отказались видеть уходящего с поста главу правительства Бориса Джонсона в своей команде после избрания. Об этом стало известно в ходе теледебатов на телеканале ITV.

Во время дискуссии модератор мероприятия Джули Этчингем попросила поднять руки тех кандидатов, кто хотел бы в будущем увидеть Джонсона в своей команде. Никто из присутствовавших этого не сделал.

Джонсон объявил об отставке с поста лидера Консервативной партии 7 июля, перед этим его правительство покинули около 60 человек. Также политик оставит должность премьер-министра Великобритании, когда изберут нового лидера правительства.

На пост Джонсона претендуют заместитель министра торговли Пенни Мордонт, депутат Кеми Бэйднок, глава комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Том Тугендхат, руководитель МИД Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.

Имя сменщика Джонсона во главе правительства станет известно 5 сентября.