РФ запретила полеты для авиакомпаний Швейцарии

Россия ввела ограничение на полеты авиакомпаний Швейцарии. Об этом на своем официальном сайте сообщила Росавиация.

«В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на полеты гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на полеты гражданских самолетов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии, — сообщило ведомство.

Накануне Швейцария объявила о закрытии воздушного пространства страны для российских самолетов. Исключение составляют лишь медицинские, гуманитарные и дипломатические рейсы.

Также Швейцария ввела персональные санкции против президента РФ Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и премьер-министра Михаила Мишустина.

Евросоюз запретил полеты российским самолетам над странами ЕС, Росавиация также в качестве ответной меры ограничила полеты для 36 стран.

В странах ЕС остались много российских туристов. Росавиация уточнила, что вывоз граждан возможен лишь в случае положительных решений самих государств.