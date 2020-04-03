Резолюцию России по борьбе с пандемией заблокировали в ООН. Она включала отмену санкций

Россия на Генассамблее ООН предложила поддержать резолюцию по отмене санкций на фоне пандемии. Сейчас ограничительные меры мешают многим странам бороться с коронавирусом. Несмотря на все аргументы, предложение заблокировали.

В своем документе Россия предложила отдать ВОЗ ведущую роль по разработке мер борьбы с инфекцией. Резолюция призывала все страны к сотрудничеству и оказании помощи пострадавшим государствам. Еще предлагалось отменить санкции, которые мешают властям принимать меры против распространения коронавируса. Речь шла об ограничительных мерах, принятых в обход СБ ООН. Всего соавторами резолюции стали 28 стран.

«Консенсусного принятия внесенного нами документа не получилось. Этому воспрепятствовали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС. Сожалеем, что небольшая группа государств-апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», — говорится в заявлении.

В комментарии подчеркивается, что после отклонения документа противостоять пандемии будет сложнее. Более того, может пострадать большая часть населения, особенно в развивающихся странах. Теперь Россия хочет получить объяснения блокировки резолюции от США, Великобритании и ЕС.

«При этом мы бы хотели и были бы рады избавить и освободить Украину и Грузию от этих усилий, поскольку их аргументы, как обычно надменные и политизированные, ничего не дадут для понимая большинства государств-членов», — отмечается в заявлении.

Российская сторона и дальше продолжит сотрудничать с теми, кто поддерживает резолюцию. Москва рассчитывает, что все заинтересованные страны присоединятся.

Всего в мире зафиксировано более миллиона случаев заражения коронавирусом. Скончались от болезни свыше 53,2 тысячи пациентов.