Украина намерена ежедневно направлять самолеты в Китай за медицинскими средствами

В прошлом месяце из Гуанчжоу уже поступила первая партия тестов для определения наличия коронавируса. Помимо этого, из КНР прислали медицинские маски, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства.

Тимошенко рассказал, как будет работать авиасообщение с Китаем. Как только один самолет вылетает из Китая — ему навстречу вылетает следующий из Киева.