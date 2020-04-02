Украина намерена ежедневно направлять самолеты в Китай за медицинскими средствами
Украина будет ежедневно отправлять свои самолеты в КНР для доставки медицинских средств для борьбы с коронавирусом. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на социальную сеть замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.
В прошлом месяце из Гуанчжоу уже поступила первая партия тестов для определения наличия коронавируса. Помимо этого, из КНР прислали медицинские маски, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства.
Тимошенко рассказал, как будет работать авиасообщение с Китаем. Как только один самолет вылетает из Китая — ему навстречу вылетает следующий из Киева.