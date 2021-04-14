«Иронию судьбы» переснимут в Голливуде

В США снимут англоязычный ремейк культовой советской комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Режиссером новой версии советского фильма станет Марюс Вайсберг.

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот наконец благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий», — приводит сайт компании «Централ Партнершип» слова Вайсберга.

Одну из главных ролей в новой версии «Иронии судьбы» сыграет Эмма Робертс, известная своими работами в сериалах «Американская история ужасов», «Королевы крика» и полнометражках «Мы — Миллеры», «Оторва» и «Кокаин». Написать сценарий доверили Тиффани Полсен, которая придумала историю комедии «Пара на праздник», где снялась Робертс. Продюсерами картины будут Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Вайсберг совместит работу режиссера с обязанностями креативного продюсера. «Централ Партнершип» станет дистрибьютором ленты.

Съемки проекта наметили на это лето. Они пройдут в Бостоне.

18 февраля в Москве на 83-м году жизни умер исполнитель роли Жени Лукашина в оригинальной «Иронии судьбы» Андрей Мягков. В одном из своих последних интервью он признался, что эта комедия не самый его любимый фильм. По его словам, ежегодный показ «Иронии судьбы» на Новый год — это извращение, так как зрителю нельзя надоедать.