Актер Андрей Мягков, исполнивший роль Жени Лукашина в популярном фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», высказался против традиции, сложившейся на многих российских телеканалах, показывать перед Новым годом этот фильм. За 45 лет со дня выхода на экраны кинолента стала символом этого праздника.

В интервью сайту kp.ru, Мягков признался, что «Ирония судьба» — не самый его любимый фильм.

«Нельзя сказать, что это мой любимый фильм, потому что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр — это извращение, это покажется надоедливым. Нельзя надоедать зрителю, но у зрителя, конечно, другое мнение, ему нравится каждый год смотреть эту картину. Хотя мне кажется, это перебор. А кому-то кажется, что очень хорошо», — отметил актер.

Мягков сообщил, что не пересматривает «Иронию. Судьбы» на Новый год, но вспоминает процесс съемок с теплотой. Сниматься в нем было забавно. Актер заявил, что с Барбарой Брыльской он никогда не встречался вне работы и их связывали только рабочие отношения.

Андрей Мягков напомнил, что «Иронию судьбы» поначалу хотели запретить. Он отнесся к этому как «большой глупости и идиотизму».

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