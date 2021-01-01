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    01 января 2021, 23:53

    Ежегодный показ «Иронии судьбы» извращение — Мягков

    Анастасия Кукова

    Актер Андрей Мягков, исполнивший роль Жени Лукашина в популярном фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», высказался против традиции, сложившейся на многих российских телеканалах, показывать перед Новым годом этот фильм. За 45 лет со дня выхода на экраны кинолента стала символом этого праздника.
    Ежегодный показ «Иронии судьбы» извращение — Мягков

    В интервью сайту kp.ru, Мягков признался, что «Ирония судьба» — не самый его любимый фильм.

    «Нельзя сказать, что это мой любимый фильм, потому что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр — это извращение, это покажется надоедливым. Нельзя надоедать зрителю, но у зрителя, конечно, другое мнение, ему нравится каждый год смотреть эту картину. Хотя мне кажется, это перебор. А кому-то кажется, что очень хорошо», — отметил актер.

    Мягков сообщил, что не пересматривает «Иронию. Судьбы» на Новый год, но вспоминает процесс съемок с теплотой. Сниматься в нем было забавно. Актер заявил, что с Барбарой Брыльской он никогда не встречался вне работы и их связывали только рабочие отношения.

    Андрей Мягков напомнил, что «Иронию судьбы» поначалу хотели запретить. Он отнесся к этому как «большой глупости и идиотизму».

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