Россия объявила режим тишины на Украине и откроет гуманитарные коридоры

В субботу, 5 марта, с 10:00 по московскому времени российская сторона объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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В ведомстве подчеркнули, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

Ранее мирные жители из Мариуполя рассказали, как украинские военные вели обстрел жилых кварталов города, чтобы выдать последствия за атаку войск России и ДНР. По словам одного из них, когда в его районе военной техники было немного, с другой стороны города велись постоянные обстрелы.

По данным Минобороны, наиболее тяжелое положение сейчас сложилось в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове. Более 7,5 тысячи иностранцев удерживают в качестве заложников в населенных пунктах Украины, в Харькове на вокзале украинские националисты обстреляли группу индийских граждан, а в Песочине под Харьковом заблокированы более тысячи индийских студентов, которые самостоятельно пытались перейти в Россию, рассказали в ведомстве.

«В Сумах неонацисты обстреляли общежитие с индийскими студентами, пятеро ранены, судьба 11 человек неизвестна», — отметили в министерстве.

В Минобороны добавили, что в большинстве городов продолжают действовать национальные батальоны «территориальной обороны», официальные лица в Харькове боятся радикалов и не помогают в организации гуманитарного коридора, подчеркнули в ведомстве.