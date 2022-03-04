Базу «Правого сектора»* по производству запрещенных боеприпасов обнаружили под Мариуполем

В Сети появились кадры базы запрещенного в России экстремистского движения «Правый сектор»* по изготовлению запрещенных боеприпасов под Мариуполем. Изначально ролик опубликовал Telegram-канал «Настоящий полковник».

Как указано в описании к видео, база была осмотрена в селе Бердянское. Там националисты изготавливали мины калибра 60 миллиметров, которые запрещены Минскими соглашениями, а также самодельные бомбы для беспилотников, которые потом сбрасывали на мирное население.

Кадры, снятые в опорном пункте националистов, опубликовали днем, 4 марта. Его обнаружили в населенном пункте в районе Старобешево, который боевики оставили после наступления подразделения Народной милиции ДНР. На записи видно, что пункт находится в полуподземном заброшенном помещении. Чтобы попасть внутрь, нужно было спуститься по лестницы в катакомбы.

Власти ДНР начали отправлять гуманитарную помощь жителям поселка Гранитное, который ранее освободили от войск ВСУ. Населению раздают продуктовые и гигиенические наборы.

* «Правый сектор» — запрещенная в РФ экстремистская организация.