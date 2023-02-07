Мир 07 февраля 2023, 21:24 Режим прекращения огня нарушили в зоне нагорнокарабахского конфликта Минобороны сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в бюллетене Минобороны России о деятельности миротворческого контингента.

«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет», — отметили в оборонном ведомстве.

Реклама

Командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство по нарушению режима прекращения огня в зоне конфликта вместе с Арменией и Азербайджаном. Также отечественные миротворцы проводят переговоры по возобновлению движения автомобилей по дороге Степанакерт — Горис.

Реклама

Российские силы уже провели патрулирование в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах. Инженерно-саперные группы занимаются разминированием местности. За сутки они расчистили 0,4 гектара территории.

В начале января премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность обращения в Совет Безопасности ООН из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что страна не строит военных планов на приграничной территории.