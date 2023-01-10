Мир 10 января 2023, 19:26 Президент Азербайджана оценил возможность войны с Арменией Президент Азербайджана Ильхам Алиев: у страны нет военных планов на границе с Арменией РИА «Новости»

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у страны нет военных планов на границе с Арменией. Его процитировало РИА «Новости».

«У нас нет планов начинать третью войну с Арменией. Обвиняющие нас в этом либо просто стали жертвами армянской пропаганды или вновь хотят вести против нас фейковую и клеветническую кампанию», — заявил он.

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Алиев также отметил, что инцидентов между погранвойсками нет, несмотря на то, что они находятся в непосредственной близости.

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Президент добавил, что у Азербайджана вызывают опасения планы по модернизации армии Армении совместно с Россией. По его словам, он уже высказал свою позицию по этому вопросу российским партнерам.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассматривает возможность обратиться в Совбез ООН, чтобы обеспечить безопасность страны. По его словам, это будет необходимо сделать, если Россия не сможет обеспечить Нагорный Карабах своими миротворческими войсками.