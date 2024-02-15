Важное 15 февраля 2024, 13:30 Режим КТО ввели в Гомельской области Белоруссии КГБ Белоруссии: в Гомельской области ввели режим КТО РИА «Новости»

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В Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщило издание «Sputnik Беларусь».

По информации источника, решение приняло управления КГБ по области. Население попросили подчиняться требованиям сотрудников силовых структур и сохранять спокойствие.

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Что стало причиной введения режима КТО, неизвестно. Часть Гомельской области граничит с Украиной.

В декабре украинская армия начала строить укрепленную полосу обороны на границе с Белоруссией. В командовании ВСУ отмечали, что бойцы прорыли траншеи и установили треугольные бетонные блоки, которые препятствуют проезду тяжелой бронетехники.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек киевскому режиму военный переворот из-за нежелания руководства страны идти на мирные переговоры с Россией. По его словам, стороны сохранили контакты друг с другом на уровне спецслужб.