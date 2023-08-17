Спецоперация 17 августа 2023, 20:52 Нежелание Украины вести переговоры обернется военным переворотом Лукашенко: военные Украины свергнут руководство страны из-за отказа от переговоров РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие не видят перспектив на поле боя. Поэтому нежелание киевского режима вести переговоры может привести к перевороту в стране. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого разместили на YouTube.

«Политики ваши доиграются до того, что не Путин, не Россия, а военные украинские свергнут эту политическую элиту во главе с [Владимиром] Зеленским», — высказался глава Белоруссии.

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Президент республики подчеркнул, что для переговоров есть основа. Однако глава Украины в определенный момент запретил организовывать диалог. Но до сих пор спецслужбы связываются с обеими сторонами.

«И доводятся позиции: России — Украины, Украине — России. Контакты с нами и контакты с ними, с Россией, у украинцев есть», — указал глава республики.

Лукашенко подчеркнул, что нежелание украинского лидера начинать переговоры во многом связано с мнением Запада по этому вопросу.

Президент Белоруссии также заявил, что Украине нужно пойти на диалог с Россией, чтобы не потерять все свои территории. По его мнению, переговорный процесс необходимо начать без каких-либо предварительных условий.