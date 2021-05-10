Режим ЧС объявили в США после кибератаки на Colonial Pipeline

Американские власти ввели режим региональной ЧС после кибератаки на крупнейшую в Штатах компанию-оператора Colonial Pipeline, которая занимается транспортировкой топлива. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минтранс США.

«Должностные лица региона настоящим заявляют о существовании чрезвычайной ситуации. <…> Такая аварийная ситуация возникла в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью, что влияет на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки», — приводит агентство текст заявления ведомства.

Режим ЧС ввели в Нью-Йорке, Вирджинии, Флориде, Арканзасе, Техасе, Миссисипи и других штатах на востоке и юге страны.

На прошлой неделе оператор трубопроводов Colonial Pipeline сообщил о кибератаке. Согласно заявлению компании, в систему проник вирус. Правоохранители уже начали расследование происшествия. Бывший сотрудник администрации США, который ранее работал в сфере кибербезопасности, обвинил в этом российскую хакерскую группировку DarkSide.