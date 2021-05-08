Вирус-вымогатель напал на крупнейшую трубопроводную компанию США

Компания Colonial Pipelinев, крупнейший в США оператор топливных трубопроводов, сообщила, что 7 мая подверглась атаке программы-вымогателя. Сотрудники кибербезопасности оперативно отключили пораженные вирусом системы. Началось расследование характера и масштабов этого инцидента.

На сайте компании сообщается, что ее руководство уже связалось с правоохранительными и другими федеральными органами.

Агентство Reuters пояснило, что Colonial Pipeline производит почти половину поставок топлива на Восточное побережье США. Компания ежедневно транспортирует 2,5 миллиона баррелей топлива и других нефтепродуктов. Длина ее трубопроводов составляет 8850 километров. Colonial не сообщила, на какой срок были приостановлены ее мощности. Эксперты считают, что, если система будет отключена на четыре или пять дней, на рынке могут наблюдаться спорадические отключения на тех топливных терминалах, которые зависят от трубопровода.

Расследование правительства США только началось, но сразу три источника заявили, что на компанию, вероятно, напали хакеры из высокопрофессиональной киберпреступной группы. Сейчас следователи изучают деятельность группировки DarkSide, которая известна широким использование вирусов-вымогателей.

«Если меры кибербезопасности не будут сразу встроены в разработки технологии, мы, вероятно, увидим более частые атаки на промышленные системы, такие как нефте- и газопроводы или водоочистные сооружения», — предположил в беседе с агентством руководитель киберстратегии Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума Альгирде Пиликайте.

Ранее сообщилось о вирусе-вымогателе, который атаковал пользователей Reddit. Он распространялся через порнографические разделы соцсети.