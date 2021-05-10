В кибератаке на Colonial Pipeline заподозрили российских хакеров

Кибератаку на крупнейший в США оператор трубопроводов Colonial Pipeline совершила российская группировка DarkSide. Об этом CNN сообщил бывший сотрудник администрации США, работавший в сфере кибербезопасности.

По словам собеседника, обычно атаки группы нацелены на нерусскоязычные страны.

О том, что за взломом системы стоят хакеры из DarkSide, также рассказали источники Associated Press. По данным Bloomberg, злоумышленникам удалось похитить 100 гигабайт данных компании.

Вирус-вымогатель, появившийся в системе Colonial Pipeline остановил все операции, связанные с трубопроводом и затронул некоторые информационные системы, уточнили в пресс-службе.

Оператор приостановил работу. В США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

Из-за проблем с трубопроводами под угрозой оказались поставки бензина, дизельного и авиационного топлива, а также других нефтепродуктов на востоке и юге страны. Режим ЧС действует в штатах Нью-Йорк, Флорида, Вирджиния, Техас, Арканзас, Миссисипи и других.