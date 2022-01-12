Режим ЧП досрочно отменят в трех регионах Казахстана

Режим чрезвычайного положения в Казахстане досрочно отменят с 13 января в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях. Указы, подписанные президентом республики Касым-Жомартом Токаевым, опубликовали на его сайте.

Режим ЧП по указу Токаева снимут в трех областях Казахстана с 07:00 13 января.

Чрезвычайное положение в Казахстане на фоне беспорядков с 5 января до 19 января ввели сначала в Алма-Ате и Мангистауской области, а затем президент Токаев распространил действие режима ЧП на всю территорию республики.

Завтра в Казахстане также начнут выводить миротворческий контингент ОДКБ. Войска стран — участниц организации ввели по просьбе Токаева для стабилизации обстановки. Сегодня в ходе совещания оперативного штаба в Алма-Ате президент выразил командованию сил ОДКБ признательность за проделанную работу.

В МВД Казахстана ранее рассказали, какое оружие, похищенное у силовиков в ходе протестов, изъяли у предполагаемых участников беспорядков. Это и пистолеты Макарова, и автоматы Калашникова, и светошумовые гранаты, а также патроны и магазины.