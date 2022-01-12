Силы ОДКБ начнут выводить из Казахстана 13 января

Миротворческие силы ОДКБ начнут организованно выводить с территории Казахстана 13 января, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания оперштаба в Алма-Ате. Об этом написал «Sputnik Казахстан».

Токаев заявил, что организованный вывод контингента ОДКБ начнется завтра. Он провел переговоры с главами стран — участников организации. Президент Казахстана выразил признательность командованию миротворческих сил за проделанную работу.

Пребывание сил ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алма-Ате, сыграло большую роль для стабилизации обстановки в стране, подчеркнул Токаев.

«Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная», — сказал он.

Токаеву в ходе совещания доложили, что благодаря привлечению ОДКБ удалось отбить атаку террористов на Алма-Ату и спасти город. Аким Бакытжан Сагинтаев сообщил президенту, что все объекты тепло-, водо-, газо- и электроснабжения работают штатно. Возвращаются к работе магазины и рестораны, рынки и заправки, работает общественный транспорт.

Работа по оценке ущерба от беспорядков еще ведется.

Токаеву также доложили, что в здании акимата, которое пострадало при протестах, располагались 14 городских управлений. Сейчас их перевели в резервные здания и подведомственные организации.

Кортеж Токаева ранее в среду заметили на улицах Алма-Аты и сняли на видео.