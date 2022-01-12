МВД Казахстана рассказало об изъятом оружии, похищенном при беспорядках

Оружие и боеприпасы, похищенные мятежниками в ходе протестов в Казахстане, продолжают изымать у предполагаемых участников беспорядков. Об этом со оперативный штаб МВД республики написало РИА «Новости».

Полицейские, военнослужащие Нацгвардии и бойцы спецназа задержали в Алма-Атинской области нескольких человек, у которых изъяли три карабина, 11 пистолетов Макарова и АК-47. Оружие было похищено во время беспорядков. Также изъяли патроны и магазины.

А в Восточно-Казахстанской области за нарушение режима ЧП остановили машину. В ней нашли светошумовую гранату и резиновую дубинку, которыми мятежники завладели во время нападения на акимат. Также в Жамбылской области поймали казахстанца, у которого нашли пять ружей и патроны разного калибра, похищенные из оружейного магазина. Кроме того, в Таразе изъяли автомат Калашникова и винтовку ТОЗ-18. Там же на одной из улиц нашли коробку с четырьмя светошумовыми гранатами без запалов.

Также в Кызылординской области изъяли помповое ружье, которое протестующие похитили при штурме полицейских зданий.

Насильственные протесты охватили Казахстан в первые дни января. Для стабилизации обстановки в страну ввели миротворческие силы ОДКБ.