Конвейер лживых новостей. Главные фейки западной прессы о «войне» России и Украины

С конца декабря 2021 года зарубежная пресса пачками выпускала фальшивые новости о конфликте между Россией и Украиной. Bloomberg называл точную дату «вторжения» в Киев, NBC публиковал схемы «захвата» страны, а Reuters писал про запасы донорской крови для русских солдат. Фейки зашли так далеко, что их пришлось опровергать даже украинским властям.

Донорская кровь

В январе Reuters выпустило статью с пометкой «эксклюзив», написав, что Россия увеличила поставки донорской крови для военных вблизи границы с Украиной. По утверждениям издания, она также завезла другие медицинские материалы, чтобы при необходимости иметь возможность оказать экстренную помощь раненым.

Источник фото: телеканал «360»

«Это является еще одним ключевым показателем военной готовности Москвы, сообщили агентству Reuters три американских чиновника», — писали в статье.

Новость о запасах донорской крови, которая ничем, кроме ссылки на анонимных чиновников, не была подтверждена, так всколыхнула общественность, что на нее отреагировали даже на Украине. Местное Министерство обороны выпустило опровержение и заявило, что за последние две недели российские военные у границ страны не получали кровь для переливания или иные медицинские материалы.

Схемы «нападения»

Интересно и то, что раздувание истории про «грядущую войну» началось с новостей о том, что Россия расставила около 100 тысяч военных по границам с Украиной. Внезапно эта цифра стала преподноситься как очень опасная и большая, но если изучить европейские СМИ 2016–2018 годов, то можно увидеть, что и тогда число российских военных оценивалось в 80–100 тысяч человек. Впрочем, об этом никто не думает, поддавшись панике, которую активно раздувают иноСМИ.

Отдельно стоит отметить то, как западная пресса наперебой писала о схемах «нападения» России на Украину. СМИ анализировали возможные пути «наступления» и даже публиковали карты. Например, NBC со ссылкой на военных и разведку США сообщал, что у российских военных есть девять вариантов «вторжения» в страну, а танки могут достичь Киева в течение 48 часов.

По одному из таких планов, Россия должна была «захватить» большую часть украинской территории к востоку от реки Днепр. Армия якобы собиралась напасть на Украину сразу с нескольких сторон. Танки бы двинулись в сторону Полтавы и Харькова, окружая города по мере продвижения к реке, а сухопутные войска двинулись бы сразу по трем направлениям от Донбасса. Еще должен был быть задействован воздушный десант из Крыма, а также морской для захвата побережья Черного моря.

Немецкая газета Bild тоже писала о возможных путях «вторжения» России, но она уже ссылалась на источники в НАТО и украинской разведке. Там также упоминалось сразу несколько вариантов «нападения». По первому вторжение началось бы через Северный Крым и территории ДНР и ЛНР. А во втором был поэтапный «захват» страны: сначала юг Украины, потом северо-восток и, наконец, «вторжение» в Киев с севера.

Источник фото: телеканал «360»

The Washington Post не стала отставать от тренда и написала, что планы России предполагают масштабное перемещение 100 батальонных тактических групп общей численностью 175 тысяч человек, а также завоз бронетехники и артиллерии.

Источник фото: телеканал «360»

«Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом сил, в два раза превышающим тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины», — говорил их источник.

Надо ли говорить, что «нападение» так и не случилось?

Защитники Украины

Для того, чтобы вся эта история с «войной» звучала правдоподобнее, иноСМИ прибегали и к историям «настоящих людей». Например, The Sun писала про детей, готовящихся защищать свою родину. А The Times пообщались с 52-летней жительницей Киева Мариной Жагло, которая потратила несколько тысяч долларов на оружие и экипировку, чтобы отбивать «атаку русских».

«Как мать, я не хочу, чтобы мои дети унаследовали проблемы Украины или чтобы им передались эти угрозы. Лучше я займусь этим сейчас», — сказала газете 52-летняя маркетолог, взяв в руки карабин Zbroyar Z-15. Она подчеркнула, что готова драться за Киев.

Источник фото: телеканал «360»

Датское издание DR тоже писало о храбрых украинцах, создающих ополчение на случай возникновения войны. Мол, около 130 тысяч гражданских готовы встать на защиту родины. Они даже сослались на некоего жителя Харькова, что по будням работает в издательстве книг, а по выходным надевает форму. От чего он только страну защищает, когда война не началась, не особо понятно.

Еще один странный вброс был от Bloomberg. Издание не писало о смелых патриотах, но вместо этого предположило, что за отсрочку «войны» стоит поблагодарить китайского лидера Си Цзиньпина.

«Предполагается, что Си в ходе недавнего разговора с Путиным попросил его не начинать вторжение на Украину во время Игр, о чем рассказал один работающий в Пекине дипломат, который попросил не называть его имя», — говорилось в статье.

«Судный день»

Однако пиком абсурда стали материалы, в которых журналисты называли точные даты «вторжения» России на Украину.

«Сначала Bloomberg сообщил о том, что столь долго анонсируемое американскими СМИ „вторжение“ России на Украину начнется 15 февраля. Ссылка, конечно же, на неназванные источники. Но тут же Politico решило перещеголять коллег! Газета ссылается на самого Байдена, по словам которого нападение состоится 16 февраля!» — писал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Источник фото: телеканал «360»

Politico еще цитировало советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, который якобы настаивал на том, что «атака» России может начаться до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине 20 февраля. Для усиления драматического эффекта издание также отметило, что США, Великобритания, Германия, Испания, Латвия, Дания, Израиль, Эстония, Албания, Норвегия, Япония, Италия, Бельгия и Южная Корея приказали своим гражданам покинуть Украину как можно скорее.

Впрочем, пока ни одно из предсказаний не сбылось. «Атака» не случилась ни 15, ни 16 февраля. Когда закончится Олимпиада, они, скорее всего, напишут, что «война» не случилась именно из-за нее и «договоренности» лидеров России и Китая, а потом появятся новые отговорки и фейки, которые продолжат вводить людей в состояние паники.