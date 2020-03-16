Рестораны и бары в Нью-Йорке закроют из-за эпидемии коронавируса

«Вирус может быстро распространяться из-за тесного взаимодействия жителей Нью-Йорка в ресторанах, барах и других местах, где люди сидят друг к другу… Завтра [17 марта] я подпишу распоряжение, ограничивающее работу ресторанов баров и кафе», — написал градоначальник.

Де Блазио добавил, что помимо точек общепита, в городе не будут работать ночные клубы и кинотеатры. Мэр признался, что далось ему это решение нелегко и пояснил, что остановить угрозу коронавируса можно лишь «образом мысли военного времени». Ранее президент США Дональд Трамп ввел из-за инфекции режим ЧС.

Вспышка 2019-nCoV началась в конце декабря 2019 года в Китае. Сейчас коронавирус оставил Китай в покое. Эпицентр заболевания переместился в Европу. За два с половиной месяца во всем мире от заразы из КНР умерли уже более 6,5 тысячи человек.