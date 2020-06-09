США задумали ввести новые санкции против России, Китая и Ирана

Республиканцы в США разработали пакет очередных санкций против России КНР и Ирана. Какого рода будут ограничения, пока не ясно. Однопартийцы Трампа собираются раскрыть карты в среду, 10 июня.

«Да, предполагается, что это будет представлено завтра. Мы изложим суть новых санкций против России, Китая и Ирана», — заявил в эфире телеканала Fox Business член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби.

Он добавил, что новые санкции связаны с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану. Еще республиканцы собираются запретить Соединенным Штатам оказывать финансовую поддержку Ливану.

Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подразумевает отмену ограничений против Тегерана взамен на прекращение ядерных разработок.

Спустя три года Штаты вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции. Тегеран в ответ приостановил некоторые обязательства по сделке.

Ранее американские сенаторы заявили, что рассмотрят новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». В Германии это намерение назвали «посягательством на суверенитет Германии и Евросоюза» и пригрозили ответом.