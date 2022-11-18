Мир 18 ноября 2022, 05:04 Республиканцы потребовали от Блинкена отчет о финансовых связях демократов с Украиной Госсекретаря США Блинкена обязали отчитаться о финансовых связях демократов с Украиной РИА «Новости»

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Группа конгрессменов от Республиканской партии США направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену, потребовав предоставить информацию о возможных финансовых связях между Демократической партией и властями Украины через криптобиржу FTX, сообщило РИА «Новости».

По данным конгрессменов, миллиарды долларов американских налогоплательщиков, отправленные Украине, «потенциально могли быть инвестированы в криптовалютную биржу FTX», отмечается в письме. Республиканцы настаивают, что биржа перевела огромное пожертвование в пользу демократов во время промежуточных выборов.

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Парламентарии полагают, что власти Украины могли инвестировать часть полученных от США средств. В Киеве надеялись, что демократы смогут сохранить большинство в Конгрессе. Республиканцы требуют от администрации президента Джо Байдена провести аудит финансовой помощи.

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Накануне сообщалось, что члены Республиканской партии США набрали необходимое количество голосов для контроля Палаты представителей американского Конгресса. В президентских выборах в 2024 году кроме Дональда Трампа и Джо Байдена, возможно, будет участвовать Майк Пенс, который является республиканцем.