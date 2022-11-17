17 ноября 2022, 03:30
Республиканцы взяли контроль над палатой представителей
Прогноз CNN: республиканцы набрали большинство для контроля над палатой представителей
Республиканцы взяли под контроль палату представителей в Конгрессе США, набрав минимально необходимое для этого большинство в 218 мест. Такой прогноз сделал телеканал CNN.
Делая такие предположения на основе собственных подсчетов, американские издания и телеканалы показывают свою уверенность, что дальнейший подсчет голосов существенно уже не изменит картину.
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Демократы, ранее контролировавшие нижнюю палату Конгресса, сейчас набрали 208 мест, не распределенными остаются девять мест.
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У однопартийцев действующего президента США Джо Байдена получилось ранее обеспечить себе большинство в сенате. Они получили 50 мандатов. У республиканцев — 49.
Промежуточные выборы в Конгресс состоялись 8 ноября. Официальные итоги еще не объявляли, но, по мнению экспертов, в палате представителей большинство будет у республиканцев.
Байден уже поздравил лидера республиканцев Кевина Маккарти и заявил о готовности работать с ними.
США
Выборы в США — 2022
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