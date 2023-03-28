Мир 28 марта 2023, 10:49 Решение Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии оценили в США Экс-советник Трампа Болтон: Россия не блефовала заявлениями о ядерном оружии в Белоруссии РИА «Новости»

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Заявление президента России Владимира Путина о вероятном размещении тактических ядерных боеголовок в Белоруссии не является блефом. Об этом изданию The Hill сообщил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

«Это является отдельной проблемой для США. Потому что Путин в этом случае, скорее всего, не блефует и в самом деле может перебросить тактическое ядерное оружие на территорию Белоруссии», — сказал он.

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Болтон отметил, что строго в военном отношении данный шаг не будет иметь большого значения.

«Вспомните, у России уже есть ядерные ракеты в Калининградской области. Боеголовки в том анклаве уже представляют собой серьезную угрозу», — добавил бывший советник.

Ранее Путин заявил, что к 1 июля в Белоруссии достроят место для хранилища ядерного оружия. После этого некоторые западные страны резко осудили этот шаг, а официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла эту реакцию неадекватной.