Мир 27 марта 2023, 22:52 Захарова назвала неадекватной реакцию ряда стран на ядерное оружие России в Белоруссии РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала неадекватной реакцию некоторых стран на взаимодействие России и Белоруссии в ядерной сфере. По ее словам, это не может не вызывать недоумение. Цитату привело внешнеполитическое ведомство.

«Неоспоримые факты говорят о том, что именно страны НАТО ввели концепцию так называемых „совместных ядерных миссий“ и продолжают ей следовать на протяжении долгих десятилетий. В центре данной концепции находится принадлежащее США ядерное оружие, развернутое на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции», — аргументировала дипломат.

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Захарова отметила, что Россия с озабоченностью воспринимает звучащие в последнее время призывы со стороны западных стран расширить географию складирования американского ядерного оружия в Европе с продвижением к границам Союзного государства России и Белоруссии.

Запад развязал тотальную гибридную войну против России. На фоне заявлений США и НАТО нанести Москве «стратегическое поражение» рассчитывать дальше на полное отсутствие контрмер с российской стороны было бы наивно, заключила дипломат.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят признаков переброски Россией своего тактического ядерного оружия в Белоруссию.