Мир 15 декабря 2022, 03:14 Польские парламентарии приняли резолюцию о признании России поддерживающей терроризм страной Сейм Польши принял резолюцию о признании России страной, которая поддерживает терроризм Unsplash

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Нижняя палата польского парламента (Сейма) вечером 14 декабря приняла резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. За документ проголосовал 231 депутат, 226 парламентариев не участвовали, сообщил ТАСС.

В резолюции указывается, что Россия якобы несет ответственность за крушение MH17 в 2014 году и за катастрофу, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский в 2010 году. Депутаты смогли принять текст документа только со второй попытки, он вызвал множество споров. Резолюция Сейма носит символический характер и ни к чему не обязывает.

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Польша входит в число стран, которые придерживаются недружественной политики против России. В Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что Россия не имеет отношения к крушению MH17 и самолета с польским правительством.

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Аналогичной русофобской повестки придерживаются и в прибалтийских странах. В Литве, Латвии, Эстонии сносят памятники советским бойцам. Прибалтика хочет откреститься от всего, что связывает ее с советским прошлым. Однако жители этих стран со временем поймут, насколько абсурдно пытаться переписать историю, считают в Кремле.