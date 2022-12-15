Мир 15 декабря 2022, 11:22 «Польша идет вразнос». Сенатор предупредил об опасности антироссийских выпадов Сенатор Джабаров напомнил о трагических последствиях противостояния с Россией для Польши piqsels

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Польша выступила против России, однако такие противостояния в прошлом никогда не заканчивались для нее победой. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал об этом РИА «Новости».

«Польша идет вразнос и, если так будет продолжать, на горизонте рано или поздно замаячит четвертый раздел» — сказал он.

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Сенатор считает, что власти этой страны принимают антироссийские решения с оглядкой на США и рассчитывают на их поддержку в случае столкновения. Однако американцы не помогут полякам. Кроме того, он напомнил, что в прошлом столкновения Польши с Россией заканчивались для первой трагически. Он посоветовал ее руководству одуматься.

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Сейм Польши назвал Россию спонсором терроризма, возложил на нее вину за крушение малайзийского Boeing и авиакатастрофу в Смоленске. Резолюцию принимали со скандалом, так как оппозиция саботировала голосование, рассказало РИА ФАН. Кроме того, председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил построить на границе с Калининградской областью капитальную стену.