Мир 25 января 2024, 09:24 Репутация США упала из-за позорных провалов Украины Экс-советник Пентагона Макгрегор: США опозорились на весь мир из-за провалов ВСУ Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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США стали посмешищем для всего мира из-за своей политики по Украине. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывший Twitter).

Он напомнил о провалах ВСУ и отметил, что авторитет США в глазах мирового сообщества сильно упал.

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«Наши провалы на Украине выставляют нас в глазах остального мира абсолютно смехотворными», — подчеркнул Макргегор.

Отставной военный также сообщил, что в зоне украинского конфликта в ходе боевых действий умерли более 400 американских военных, но Белый дом скрыл этот факт. Экс-советник главы Пентагона прокомментировал слова сенатора Линдси Грэм, который призвал поблагодарить Украину за то, что на ее территории не погиб ни один американец.

Ранее французский экономист предположил, что ВСУ проиграли в самом начале конфликта. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало как можно скорее провести мирные переговоры с Россией.