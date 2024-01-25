25 января 2024, 09:24
Репутация США упала из-за позорных провалов Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США опозорились на весь мир из-за провалов ВСУ
США стали посмешищем для всего мира из-за своей политики по Украине. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывший Twitter).
Он напомнил о провалах ВСУ и отметил, что авторитет США в глазах мирового сообщества сильно упал.
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«Наши провалы на Украине выставляют нас в глазах остального мира абсолютно смехотворными», — подчеркнул Макргегор.
Отставной военный также сообщил, что в зоне украинского конфликта в ходе боевых действий умерли более 400 американских военных, но Белый дом скрыл этот факт. Экс-советник главы Пентагона прокомментировал слова сенатора Линдси Грэм, который призвал поблагодарить Украину за то, что на ее территории не погиб ни один американец.
Ранее французский экономист предположил, что ВСУ проиграли в самом начале конфликта. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало как можно скорее провести мирные переговоры с Россией.
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