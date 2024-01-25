Мир 25 января 2024, 05:11 Французский экономист рассказал, когда Украина проиграла в конфликте Французский экономист Эрлен: Украина проиграла в самом начале конфликта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина с самого начало проиграла в конфликте с Россией. Об этом заявил экономист из Франции Филипп Эрлен в соцсети X.

«Нам плевать на Украину! Киев с самого начала проиграл», — написал он.

Реклама

По словам эксперта, украинский глава Владимир Зеленский не имел другого выбора, кроме начала мирного диалога с Россией.

Ранее издание Business Insider сообщило, что главный страх украинского лидера исполнился. Америка больше не сможет чинить технику, которую отправила на Украину. Это связано с отказом конгресса США в дополнительном финансировании. В итоге такие меры преградили путь для новой помощи и заблокировали возможность для поддержки уже имеющихся у ВСУ вооружений.

Как рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, после конфликта Зеленский спрячется в одном из особняков, купленных в США или Европе. Он отметил, что Штаты эксплуатируют простых украинцев.