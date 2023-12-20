Эксклюзив 20 декабря 2023, 21:42 Работа российского дизайнера впечатлила Канье Уэста Дизайнер Арнаутов рассказал о планах посотрудничать с Канье Уэстом Источник фото: Instagram*.com/neondazer

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Американский рэпер Канье Уэст впечатлился визуальной работой российского дизайнера и диджитал художника Макса Арнаутова. Созданную при помощи искусственного интеллекта картину мастер выложил в Instagram*, где она привлекла внимание исполнителя Тимбалэнда, давно следящего за работами россиянина, который и передал новую работу Канье Уэсту. Об этом Макс Арнаутов рассказал «360».

Он пояснил, что пришел в диджитал искусство после того, как понял, что ему не нравится заниматься профессиональными татуировками. Этому занятию он посвятил семь лет. За два последних года он сделал себе имя и поработал со многими брендами и мировыми звездами.

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«Тимбалэнд подписан на меня уже больше года после того, как я выпустил свой самый виральный концепт — Yeezy Foam helmet. После этого он на меня подписался и периодически что-то лайкал», — рассказал Арнаутов.

Источник фото: Instagram*.com/neondazer

Yeezy — это принадлежащий Канье Уэсту бренд. Тогда работа российского художника разошлась по многим пабликам и привлекла к автору повышенное внимание. После этого канадский рэпер Шон Леон предложил Арнаутову поработать над совместным клипом с Канье Уэстом.

Так появилась работа Burn Everything, собравшая на YouTube почти полмиллиона просмотров.

Последнюю работу диджитал-художник посвятил последнему альбому Канье Уэста Vultures, делясь с искуственными интеллектом полученным от исполнителя вдохновением. Картинка снова стала вирусной

«Тимбалэнду, видимо, понравился мой пост и он написал, что сразу отправит его Канье, который написал, что ему это нравится. Пока больше ничего не произошло», — подытожил художник.

Источник фото: Instagram*.com/neondazer Источник фото: Instagram*.com/neondazer Источник фото: Instagram*.com/neondazer Источник фото: Instagram*.com/neondazer Источник фото: Instagram*.com/neondazer Источник фото: Instagram*.com/neondazer

Макс Арнаутов признался, что рассчитывает поработать с Канье Уэстом в следующем году. Он напомнил, что рэпер уже взял на работу в качестве дизайнера бренда свое одежды россиянина Гошу Рубчинского. Так что, если предложение поступит, то диджитал-художник точно не откажется.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.