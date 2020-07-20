Рэпер Канье Уэст предложил Jay-Z стать кандидатом на пост вице-президента

Американский рэпер Канье Уэст, баллотирующийся в президенты США, предложил своему коллеге Jay-Z стать кандидатом на пост вице-президента. Ранее он на этом посту хотел видеть неизвестного священника Мишель Тибдаль.

Как сообщил портал TMZ, рэпер хочет видеть на посту вице-президента артиста Jay-Z. Он заявил, что муж популярной певицы Beyoncé его «брат» и они «связаны на всю жизнь».

Издание отмечает, что ранее потенциальный кандидат в президенты рассматривал на этот пост священника из Вайоминга Мишель Тибдаля. Но по словам Уэста, тот согласился занять другую должность, если Jay-Z примет предложение.

15 июля рэпер Канье Уэст зарегистрировался на участие в выборах президента США. Его поддержал основатель SpaceX Илон Маск. На днях он провел первую встречу с избирателями. На нее пришли около 200 человек, но Уэст провел крайне эмоциональное выступление.