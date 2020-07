Самый богатый рэпер США хочет стать президентом. Зачем Канье Уэст идет на выборы?

Рэпер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США. Музыкант заплатил регистрационный взнос — 35 тысяч долларов. О мотивах действий звезды гадают во всем мире. Зачем известному рэперу понадобилось кресло в Овальном кабинете?

Документы Канье Уэст подал в избирательную комиссию штата Оклахома, где 15 июля было крайним сроком подачи заявки. В других штатах музыкант попросту просрочил все возможные даты. Похоже, слишком долго думал.

Всего пару дней назад нью-йоркский журнал Intelligencer сообщил, что музыкант передумал баллотироваться в президенты. «Он снялся», — заявил тогда изданию представитель музыканта Стив Крамер.

Американский рэпер объявил о намерении участвовать в президентских выборах в начале июля. Об этом он написал в Twitter. Музыкант добавил хештег #2020Vision («Видение-2020»). «Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее», — заявил Уэст.

Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск в ответ на твит рэпера о выдвижении написал, что полностью его поддерживает.

В заявке указано, что артист будет кандидатом от комитета «Канье-2020», в качестве партии заявлена аббревиатура BDY. Еще начале июля Уэст рассказал, что создаст партию The Birthday Party, что переводится как «Партия дня рождения» или «Вечеринка по случаю дня рождения». Задумку рэпер объяснил тем, что «когда мы выиграем, это будет словно день рождения у всех».

В интервью Forbes Уэст заявил, что считает оптимальной управленческой моделью королевство Ваканду из фильма «Черная пантера». «Я назвал бы Ваканду лучшим примером того, как я и моя команда намерены чувствовать себя в Белом доме», — сказал он.

Джокер Трампа?

«Он мог баллотироваться ради распространения консервативных взглядов своего друга Трампа на афроамериканцев. Канье Уэст надеется, что благодаря ему как темнокожей звезде действующий президент получит больше голосов. Ведь музыкант может забрать голоса у Байдена, устранив тем самым соперника Трампа. Это очень эффективная новая стратегия», — заявил «360» американский политолог Эндрю Корыбко.

Он добавил, что Канье очень популярен и имеет большое влияние на американцев. Даже если люди не поддержат его как президента, они как минимум прислушаются к тому, что он скажет. С этой позицией согласен и советник Демократической партии США Антон Конев, который назвал рэпера известным сторонником Трампа.

«Сам по себе музыкант не обладает нужными качествами и знаниями, чтобы стать президентом. Вряд ли его в этом поддержат», — подчеркнул Конев.

Дональд Трамп также уверен, что рэперу не составит труда отобрать голоса афроамериканцев у Джо Байдена, потому что «коррумпированный Джо не сделал ничего хорошего для темнокожих».

После победы Трампа на президентских выбора в 2016 году Канье Уэст поддержал его. Он несколько раз встречался с Трампом и часто носил его фирменную кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова».

«Кроме как исполнять роль спойлера, никаких шансов у подобного виртуального Джокера или уже не виртуального Канье Уэста в американской политической системе нет», — добавил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Грамотный PR-ход?

По версии ABC News, к политике твит звезды отношения не имеет. Журналисты считают, что так рэпер может пытаться прорекламировать свой новый альбом God’s Country и трек из него Wash Us in the Blood. Сборник вышел как раз на этой неделе.

Антон Конев отметил, что решение музыканта стало для американцев сюрпризом. Сначала граждане США задались вопросом, серьезно ли говорит рэпер. К тому же за его заявлением последовало сообщение от Пэрис Хилтон, которая якобы тоже хотела бы баллотироваться на пост главы США.

Биполярное расстройство

Некоторые объясняют выдвижение Канье Уэста в президенты психологическим состоянием музыканта. На прошлой неделе портал TMZ со ссылкой на источники передал, что семья рэпера волнуется из-за приступа биполярного расстройства у музыканта.

Якобы причиной такого состояния у Уэста стали как раз его амбиции. Близкие рэпера, по информации издания, предполагают, что именно расстройство могло спровоцировать выдвижение в президенты и неоднозначные высказывания Уэста.

Музыкант не впервые заявляет о подобных намерениях. Ранее он говорил, что намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году.