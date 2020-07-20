Канье Уэст провел первую встречу с избирателями. Он плакал, шутил и матерился

Рэпер Каньэ Уэст, зарегистрированный кандидат в президенты США, провел в Южной Каролине в Северном Чарльстоне встречу с избирателями, на которую пришло всего 200 человек. Небольшая аудитория не помешала ему провести крайне эмоциональное выступление, и даже шокировать публику.

Свое первое ралли музыкант провел в жилете с надписью Security («Охрана»). На затылке рэпера были выбриты цифры «2020». Несмотря на пандемию COVID-19, он был без маски и стоял довольно близко к собравшимся.

Канье Уэст заявил, что был последователем президента США Дональда Трампа четыре года и за это время понял, что демократам плевать на черных и их никто не сможет освободить, если они не будут следовать заветам Святого писания.

Как сообщил портал TMZ, первый шок у собравшихся вызвало заявление рэпера, что известнейшая аболиционистка Гарриэт Тубман никогда не спасала негров из рабства. По его словам, она наоборот перепродавала рабов другим белым хозяевам.

Затем Канье Уэст рассказал, как решил избавиться от ребенка вместе с Ким Кардашьян, когда еще не была его женой. Он разрыдался, сообщив, что его отец тоже когда-то настаивал на аборте, и его сейчас могло бы не быть. Рэпер заявил, что поймет Ким, если после таких откровений она с ним разведется.

Реакция собравшихся, как и пользователей соцсетей, варьировалась от сочувствия до отвращения, пишет Variety. После заявления о Тубман некоторые громко заявили, что уходят. Пользователи Сети даже высказали опасения по поводу психического здоровья рэпера. Он ранее говорил о своем биполярном расстройстве и признавался, что часто забывает принять лекарства. По некоторым данным, в 2016 году он попал в психиатрическую больницу во время тура «Сан-Пабло».