Рекордные 400 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировали в США за сутки

Последние дни в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, регистрировалось около 250 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки, ежедневно умирают около трех тысяч заразившихся.

Согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний, за сутки было зарегистрировано 403 359 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в США выявили почти 17,4 миллиона больных.

За сутки умерли 2756 больных, с начала эпидемии — 312 636 пациентов.

По числу заболевших на 100 тысяч населения лидируют штаты Теннесси, Техас, Оклахома, Калифорния, Аризона и Род-Айленд.

Действующий президент США Дональд Трамп выступает резко против локдауна для сдерживания инфекции. По его словам, «решение проблемы не должно быть хуже самой проблемы».

Так он отреагировал на ограничения, введенные в Лондоне на новогодние праздники. В Британии ежедневно регистрируют около 30 тысяч новых заболевших и примерно 500 смертей от COVID-19.