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    20 декабря 2020, 00:29

    Трамп отказался вводить локдаун по примеру Британии

    Кирилл Фролов

    Президент США Дональд Трамп не хочет вводить жесткие ограничения из-за пандемии по примеру Великобритании. По словам политика, «решение проблемы не должно быть хуже самой проблемы».
    Трамп отказался вводить локдаун по примеру Британии

    «Мы не хотим локдаунов», — написал Трамп в Twitter, репостнув видео на котором британский премьер Борис Джонсон объявляет об ужесточении карантина на Рождество.

    На экстренной пресс-конференции в субботу Джонсон заявил, что повышенный уровень ограничений вводится в Лондоне и на юго-востоке Англии.

    Там будут работать только магазины, торгующие товарами первой необходимости. В районах, где объявлен локдаун, вводятся ограничения на въезд и выезд.

    Прекращают работу спортзалы и парикмахерские. Кафе, рестораны и остальной общепит были закрыты ранее.

    Трамп последовательно выступает против ограничений, заявляя, что они наносят больший вред экономике, чем рост числа больных. Полномочия Трампа истекают 20 января 2021 года.

    Ежедневно в Британии регистрируют около 30 тысяч новых заболевших COVID-19, в сутки там умирают примерно 500 пациентов.

    В США каждый день сообщают о 250 тысячах новых случаев коронавируса, ежедневно умирают около трех тысяч больных.