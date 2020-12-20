Трамп отказался вводить локдаун по примеру Британии

Президент США Дональд Трамп не хочет вводить жесткие ограничения из-за пандемии по примеру Великобритании. По словам политика, «решение проблемы не должно быть хуже самой проблемы».

«Мы не хотим локдаунов», — написал Трамп в Twitter, репостнув видео на котором британский премьер Борис Джонсон объявляет об ужесточении карантина на Рождество.

На экстренной пресс-конференции в субботу Джонсон заявил, что повышенный уровень ограничений вводится в Лондоне и на юго-востоке Англии.

Там будут работать только магазины, торгующие товарами первой необходимости. В районах, где объявлен локдаун, вводятся ограничения на въезд и выезд.

Прекращают работу спортзалы и парикмахерские. Кафе, рестораны и остальной общепит были закрыты ранее.

Трамп последовательно выступает против ограничений, заявляя, что они наносят больший вред экономике, чем рост числа больных. Полномочия Трампа истекают 20 января 2021 года.

Ежедневно в Британии регистрируют около 30 тысяч новых заболевших COVID-19, в сутки там умирают примерно 500 пациентов.

В США каждый день сообщают о 250 тысячах новых случаев коронавируса, ежедневно умирают около трех тысяч больных.