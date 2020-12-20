ВОЗ изучит более заразный штамм коронавируса из Британии
«Мы находимся в тесном контакте с британскими официальными лицами по поводу нового варианта вируса, вызывающего COVID-19», — заявила организация в Twitter.
Британские власти делятся информацией и результатами исследований. По мере того, как ВОЗ узнает больше «о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях», она будет информировать власти стран и общественность.
ВОЗ также напомнила пользователям о необходимости применять все меры защиты от коронавируса.
19 декабря британские власти заявили, что в ходе второй волны эпидемии в стране с большой скоростью распространяется новый тип коронавируса. По предварительным данным, он может быть на 70% заразней обычного. При этом пока неизвестно, является ли он более опасным, чем предыдущий штамм.
В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна в Лондоне и на юго-востоке страны. Тысячи жителей поспешили покинуть столицу.