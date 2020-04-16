Рекордную партию с 700 кг кокаина задержали в Японии

Японские правоохранители накрыли контрабандистов с 700 килограммами кокаина. Такая партия наркотиков стала самой крупной за всю историю страны.

Сотрудники таможни нашли кокаин в контейнере с ящиками бананов и другими товарами, пишет агентство Kyodo News. Наркотики прибыли в порт Йокогама на корабле, но экипаж судна заверил, что не имеет никакого отношения к контрабанде. Полицейские считают, что некая организованная преступная группировка в тайне пронесла кокаин на борт. Партию не смогли принять в предполагаемом порту, поэтому кокаин оказался в Йокогаме.

Всего в контейнере было 700 килограммов кокаина. На «черном рынке» такое количество можно было бы продать за сумму около 1,4 миллиарда иен (порядка 130 миллионов долларов). Раньше самой крупной партией в Японии были 400 килограммов кокаина, которые нашли в октябре 2019 года в порту Кобе. Но теперь этот рекорд побит почти в два раза.

В конце февраля крупную партию наркотиков задержали в Панаме. Там сотрудники воздушно-морской службы нашли у колумбийцев пять тонн кокаина. Груз пытались доставить на подводной лодке.