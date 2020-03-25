Лайнер Diamond Princess очистили от коронавируса и отправили из Японии

Круизный лайнер Diamond Princess покинул японский порт после того, как судно очистили от коронавируса. COVID-19 диагностировали у 712 человек с этого лайнера.

Diamond Princess находился в японской Йокогаме с начала февраля после того, как одного из пассажиров нашли коронавирус. После карантина и эвакуации всех пассажиров судно продезинфицировали, и японские власти разрешили ему покинуть порт. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По информации Independent, службы нашли следы коронавируса в каютах лайнера даже спустя 17 дней карантина.

Diamond Princess принадлежит компании Princess Cruises, зарегистрированной на Багамах и со штаб-квартирой в Калифорнии. Куда отправился лайнер, неизвестно.

Всего на борту были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. Изначально коронавирус был только у одного пассажира, в итоге заболели 712 человек, из них 10 скончались.

В Японии подтверждено 1108 случаев коронавирусной инфекции, не считая 712 человек с круизного лайнера. Наибольшее число заразившихся — на острове Хоккайдо и в префектуре Айти.

Как пишет Газета.ru, еще 30 круизных лайнеров, которые находятся с пассажирами в море, не могут пришвартоваться из-за COVID-19.