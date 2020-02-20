Колумбийцы с 5 т кокаина на подлодке попались в Панаме. Видео

Четыре колумбийца пытались перевезти наркотики на подлодке, но их задержала национальная воздушно-морская служба Панамы. На борту судна оказалось пять тонн кокаина.

Видео с белой подводной лодкой показала показала в Twitter сама нацслужба Senan.

«Пять тонн наркотиков изъяли власти на подводной лодке к северо-востоку от провинции Бокас-дель-Торо. Четыре колумбийца были задержаны», — сказано в сообщении.

За морским траффиком в Панаме следят в рамках операции патрулирования и контроля, которую местные власти проводят вместе с вооруженными силами Колумбии. Как отметили в комментариях к посту, попытки перевезти наркотики часто происходят в Панаме. При этом такое количество груза является рекордным.

Панама граничит с Колумбией, которая входит в так называемый «Андский наркотреугольник». Кроме Колумбии в нем Перу и Боливия. Именно в этом «треугольнике» находятся 90% мировых плантаций коки.

В конце 2019 года патрульный катер в Перу задержал судно с двумя тоннами кокаина. Наркотики хотели доставить в Мексику из Южного Эквадора.