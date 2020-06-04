Рекордная петиция. 15 миллионов человек подписались под требованием наказать убийц Флойда

Обращение собрало 15 миллионов подписей, и это не предел. Люди продолжают подключаться к петиции.

Объявление на популярном ресурсе первой разместила 15-летняя жительница США. В онлайн-петиции девушка обратилась к мэру Миннеаполиса и окружному прокурору и потребовала наказать полицейских, которые были причастны к гибели темнокожего американца.

За три дня пост набрал почти шесть миллионов подписей, и сейчас перевалил уже за 15 миллионов.

Житель штата Миннесота погиб 25 мая во время задержания. Полицейский несколько минут держал колено на горле мужчины. Повторная экспертиза доказала, что смерть наступила из-за удушения.

Во многих городах страны начались протесты и беспорядки. Люди устраивают стычки с полицейскими и грабят магазины. Во время беспорядков погибли уже 11 человек.