Демонстранты в США дошли до Белого дома, несмотря на комендантский час

Колонна протестующих в Вашингтоне дошла до улицы возле Белого дома. Сам подход к официальной резиденции президента США перекрыт Национальной гвардией и полицией.

Как сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий, несколько сотен человек колонной прошли от здания Конгресса к Белому дому, где объединились еще примерно 200 протестующих, которые все это время были там. Толпа прошла по Вашингтону, несмотря на комендантский час, объявленный в городе.

После прибытия к Белому дому большая часть толпы разошлась. У резиденции остались около 100 активистов и журналисты.

Протесты и беспорядки в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Во время задержания полицейский наступил коленом на шею Флойда и не отпускал его, несмотря на просьбы мужчины. Задержанного госпитализировали, он умер в реанимации.

Жестокое задержание попало на видео, и по всем Штатам начались протесты против действий полицейских. Четверых стражей порядка уволили, одного из них обвинили в непредумышленном убийстве.

В 40 крупных городах в США, в том числе в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, ввели комендантский час.