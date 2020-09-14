Премьер-министр Дании Метте Фредриксен призвала начать новую дискуссию о «Северном потоке — 2». Представитель Датского энергетическом агентстве (DEA) Мортен Кристенсен пояснил, сможет ли организация отозвать разрешение на строительство.

По словам Кристенсена, агентство занимается вопросами соблюдения правил экологичности и безопасности. Он отметил, что Дания вместе с другими странами Балтии ратифицировала Конвенцию по морскому праву. Теперь государство должно разрешать транзитные трубопроводы на своей территории континентального шельфа.

«Ответственность Датского энергетического агентства в отношении прокладки труб ограничивается обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение было предоставлено», — привело слова представителя DEA РИА «Новости».

Разрешение на прокладку «Северного потока — 2» датский регулятор выдал еще летом 2019 года. Сейчас завершено строительство большей части проекта.

Ранее премьер-министр страны Метте Фредриксен заявила о необходимости новой дискуссии по строительству трубопровода. Эти слова прозвучали на фоне ситуации с Алексеем Навальным. В Германии заявили, что россиянина отравили веществом из семейства «Новичок». После этого в стране стали говорить о блокировке строительства «Северного потока — 2». При этом в германии призвали не связывать ситуацию с Навальным и строительство «Северного потока — 2».